Image:Amazon

¤µ¤¹¤¬¤ËÇã¤¤»þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª

¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¤¤·¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ÇËÜÂê¤«¤é¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Amazon¤ÇMacBook Air¤Î13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬ÆÍÁ³¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡¢¸µÃÍ16Ëü4800±ß ¢ª 14Ëü1800±ß¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤êÃÍ°ú¤­¡ª¤·¤«¤â1418¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕ¤¯¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á14Ëü¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ê¤ã¤¢°Â¤¤¡£

ºòº£¤ÎPC³¦·¨¤ÏRAM¹âÆ­¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¤Á¤­¤ê¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËPC¥Ñ¡¼¥Ä¤äPC¼«ÂÎ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë°¤É¡¶«´­¤Ê¸½¾õ¡£

¤½¤Î¤¢¤ª¤ê¤Ï¤­¤Ã¤ÈMac¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£°Â¤¤MacBook Air¤À¤Ã¤Æ¡¢¾­ÍèÅª¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£°Â¤¤¤¦¤Á¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤«¡©

¡Ä¤ÈMacBook Air¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¡¢º£Æü¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È½ÃÇ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£

Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤âÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é15¥¤¥ó¥Á¤ÎM4 MacBook Air¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐº£¸åÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤Ç¡Ä¡£

Apple 2025 MacBook Air M4 ¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ 13 ¥¤¥ó¥Á¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯: Apple Intelligence ¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¡¢13.6 ¥¤¥ó¥Á Liquid Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢16GB¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¡¢ 256GB SSD ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢12MP ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥«¥á¥é¡¢Touch ID - ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È
141,800±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

Source: Amazon