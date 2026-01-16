¤Þ¤º¤ÏÂè°ì´ØÌç¤Ø¡¡17Æü¤«¤éÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡¡ÀÐÀî¤Î¼õ¸³À¸¤¬»î¸³²ñ¾ì¤ò³ÎÇ§
17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ï¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬²¼¸«¤ËË¬¤ì¡¢»î¸³²ñ¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï8Âç³Ø¤¬»î¸³²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡£
¤³¤È¤·¤Î»Ö´ê¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤êÌó120¿ÍÂ¿¤¤¡¢5415¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÌó2800¿Í¤Î¼õ¸³²ñ¾ì¡¢¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ï°ÆÆâ´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬»î¸³¾ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³À¸¤Ï¡§
¡Ö¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¡¢¥Þー¥¯¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤È¤·¤Ï¼õ¸³¤ÎºÝ¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤Î»ý»²¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»î¸³¤Ï17Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢º£·î24¡¢25Æü¤ËÄÉ»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£