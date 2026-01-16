¡È»º¸å20kg¸º¡ÉÏÃÂê¤Î¤æ¤¦¤³¤¹¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤¬¡ÖÈîËþ¢ªÉ¸½à¡×¤Ë ÂÎ·¿¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¤¬ÏÃÂê¡ÖÊÌ¿Íµé¡×¡ÖÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¥â¥Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¤¬1·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂÎ·¿¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å20kg¸º¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡ÖÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×·àÅª¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î3·î¤È¤ÎÈæ³Ó¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÂÎ»éËÃÎ¨¤â¡ØÈîËþ¡Ù¤«¤é¡ØÉ¸½à¡Ù¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»º¸å¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇ¥¿±¤·¤ÆÉÂÅª¤ËÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤ê¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤ó¤Ê¤Î¿á¤ÃÈô¤Ö¤¯¤é¤¤¡¢²æ¤¬»Ò¤Ï°¦¤·¤¤¤·ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä·ò¹¯¤Î°Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÂÎÎÏºî¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅöÎÉ¤¤¡ª¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÇØÃæÂ¦¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤È¡¢°ÊÁ°¤Î»Ñ¤È¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤À¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÉ¸½à¿ôÃÍ¤À¤·¡¢ÌÜÉ¸¿ôÃÍ¤Þ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç°ú¤Â³¤¶Ú¥È¥ì¡¢Í»ÀÁÇ¡¢¿©»ö´ÉÍý¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸«¤»¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤è¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬°Î¤¹¤®¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬ÇúÁý¤·¤Æ¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌ¿Íµé¤ÎÊÑ²½¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¾å¤¬¤ë¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢°Î¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï2022Ç¯12·î7Æü¤Ë¸µ¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ê¤ê¤Ã¤¯¤Î¤Ü¤¦¤è¤ß¡×¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¿¤Ê¤«¤È·ëº§¤·¡¢2025Ç¯3·î14Æü¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö»ºÁ°53¥¥í¢ª»º¸å80¥¥í¢ªÆþ±¡¤·¤Æ5Æü¤Ç10¥¥í¸º¡Ê¿åÊ¬¡Ë¢ª¶Ú¥È¥ì¡õ¿©»ö¤ÇÈ¾Ç¯¤Ç10¥¥í¸º¡×¤ÈÂÎ½Å¤¬»º¸å20kg¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
