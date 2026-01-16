Ç¤Î¡Ø¤ª¤â¤Á¤ã¤Ø¤Î¼¹Ãå¡Ù¤¬À¨¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÍ·¤ÓÊý¡Ù¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¡Ö¼¹Ãå¤Î²ô¤ÇÁð¡×¡ÖÁ°Â¤ÎÆ°¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×¤ÈÈ¿¶Á
¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç5.2Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ç¤Î¡Ø¤ª¤â¤Á¤ã¤Ø¤Î¼¹Ãå¡Ù¤¬À¨¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÍ·¤ÓÊý¡Ù¡Û
¤ª¤â¤Á¤ãÂç¹¥¤¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Õ¤Á¤å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ãÍ·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ·¤ÓÊý¤Ï¾¯¤·¸ÄÀÅª¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÇ¤¸¤ã¤é¤·¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀèÃ¼¤Ë¥Ñ¥¯¥Ã¤È³ú¤ß¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¥¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤òÒú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÂÎ¤´¤È°ú¤¤º¤é¤ì¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²ó¤ë¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í·¤Ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ê¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤ä¤Ä¤âÂç¹¥¤¡ª
¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤ä¤Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¤ò¼è¤ê½Ð¤¹µ¤ÇÛ¤ò»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Ð¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ú¥í¥Ú¥í¤È¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ÊÌÜ¤Ç°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎÂÞ¤Þ¤Ç³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ø¤Î¶¯¤¤´Ø¿´¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Âç¹¥¤¡ª
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ãÍ·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àè½µ¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Í¥º¥ß¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼êÊü¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ·¤Ó¤Ø¤Î¿¿·õ¤µ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤ê¤Ë²Ð¤¬Ãå¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ç·¿¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸«¤¿¤éÒú¤¨¤Æ¤¿w¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÇò¤¤»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Õ¤Á¤å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤Á¤å¤Á¤ã¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Õ¤Á¤å¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¸¤»³è½½ï
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£