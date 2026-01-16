¥´¥·¥Ã¥×¥¬ー¥ë½÷Í¥¡¡²½¾Ñ¤è¤ê¤âÈ±¡ª¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢È±¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼«Ê¬¤é¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¥¬ー¥ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥êー¤¬¡¢¡ÖÈ±¤Ï»ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBlake Brown¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢È±¤Î¾õÂÖ¤¬¼«¸ÊÇ§¼±¤ä¼«¿®¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¥ä¥Ã¥Ä¥ä¤Î¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡ÈþÍÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖBeauty of Tomorrow¡×¤Ç¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢È±¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¼«Ê¬¤é¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¡£È±¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â»ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¸°¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÏÈ±¤òÏ«¤ï¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈò¤±¡¢±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÈ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±´Ô¸µ¤¹¤ë¤Î¡£Ç®¤Ï¶ËÎÏ»È¤ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ò»È¤¦»þ¤â¡¢¥àー¥¹¤È¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¾¡¹¤Çº®¤¼¤Æ¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¥¯¥êー¥à¤ä¥«ー¥ë¥¯¥êー¥à¤òºî¤ë¤ï¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¥¢ÊýË¡¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢»ä¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²¿¿Í¤«¤è¤êÀè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÂçÊÑ¤ÊÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤ï¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¼¥í¤«¤é²¿¤«¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
