¡¡ËÜÆü1·î16Æü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ã»ÊÔ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡ØMIRRORLIAR FILMS Season8¡Ù¡£¸ø³«Ä¾Á°¤È¤Ê¤ë1·î15Æü¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã»ÊÔ¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤«¤é¾¾ÅÄÈþÍ³µª´ÆÆÄ¡¢Ã»ÊÔ¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿MEGUMI¡¢´ÆÆÄ¤Îº´ÅÏ·ÃÍý¡¢¼ç±é¤ÎßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¶¦±é¤ÎNANAMI¡¢¤µ¤é¤Ë¸øÊçºîÉÊÏÈ¤è¤ê¡¢ÀáÅÄÊþ°ìÏº´ÆÆÄ¡¢×¢ÅÄ¹ÌÊ¿´ÆÆÄ¡¢°ÂÆ£½Õ´ÆÆÄ¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë´î¤Ó¡¢³ÆºîÉÊ¤Ø¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ö²¬»³¤ÎÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡£ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤¬»£¤ì¤¿¡×¡¡¡ØMIRRORLIAR FILMS Season8¡Ù¸ø³«Ä¾Á°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÍÍ»Ò
¡¡±Ç²è¾å±ÇÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î65ºÐ¤Î½÷À¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Ë¶Ð¤á¤ë24ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¥È¡¼¥¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷Í¥¡¢¼Ì¿¿²È¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢ËÜºî¤¬½é´ÆÆÄºîÉÊ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤Î¾ì½ê¡£¤³¤ì¤ÇÄ¹ÊÔ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤ÏÃ»ÊÔ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢µÓËÜ¡¢ÊÔ½¸¡¢´ÆÆÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢40Ç¯Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤Î¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤À¡£¡Ö¼Â¤Ï²¿ËÜ¤âµÓËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Èþ»Þ»Ò¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù°ÊÍè¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Ç¤·¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«Èþ»Þ»Ò¤ÇºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ºîÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÈþ»Þ»Ò¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜºî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÇÐÍ¥¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤¬°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÆ±¶È¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â»ä¤Ï¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë°ÊÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Èà½÷¤È¤â¡¢º´Æ£ÈìÈþ¤¯¤ó¤È¤â¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆAI¤¬È¯Ã£¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëº´ÅÏ·ÃÍý´ÆÆÄ¤Î¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡ËÜºî¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿MEGUMI¤Ï¡¢º´ÅÏ´ÆÆÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊCM¤äMV¤ò´Ñ¤Æ¡¢º´ÅÏ´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤ËInstagram¤ÇDM¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤º´ÅÏ´ÆÆÄ¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿MEGUMI¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎMIRRORLIAR FILMS¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏMEGUMI¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¬»³¸©¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤ä¡¢¤ï¤¿¤·¤¬½é¤á¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿³¤¤È¤«¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î°é¤Ã¤¿Ä®¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂçÊÑ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤ÊÆó¿Í¡ÊßÀÈø¡¢NANAMI¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Î¥¯¥ë¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¡¢³§¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îº´ÅÏ´ÆÆÄ¤Ï¡¢MEGUMI¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤Îµ¶Êª¤«¤Ê¤È°ì½Ö»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¼«¿È¤Ï¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬»³¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£²¬»³¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤Ç¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»£±Æ¤Ë¤ÏMEGUMI¤â»²²Ã¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¤Î»£±Æ¤òßÀÈø¤Ï¡Ö½éÆü¤ÎÆ¬¤«¤é¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½ÍÎÙÁñ¤Î¶á¤¯¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄÌ³ØÏ©¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢NANAMI¤â¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âMEGUMI¤µ¤ó¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËMEGUMI¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÉÝ¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº´ÅÏÁÈ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡È¸ÀÍÕ¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ßÀÈø¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âNANAMI¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡NANAMI¤â¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ßÀÈø¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç¾ï¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï±éµ»¼«ÂÎ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬»³¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ßÀÈø¤Ï¡¢¡Ö½éÆü¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢Æü¤Î½Ð³¤´ß¤Ç²Ö²Ð¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿»Å»ö¤¬·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤¬·ë¹½Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤¿¤éËÜÅö¤Ëµã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£½éÆü¤ÎÌë¤«¤é²¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î²Ö²Ð¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÍ¼Êë¤ì¤«¤éÌë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë·Ê¿§¤È¤¤¤¤¡¢²¬»³¤ÎÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡£ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤¬»£¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°¦¹ü¡×¤ÎÀáÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¹ü¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤À¸Êª¶µ»Õ¤È¡¢¹ü¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¶µ»Õ¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Æ±Î½¤Î¶µ»Õ¤È¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸«¤Æ¤ë½ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¹¤ì°ã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¥¯¥¹¥ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¤Î¢ô¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡×¤Î×¢ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¸âÉþ²°¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÈÄ´Î§»Õ¤ÎÃËÀ¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é½Ð²ñ¤¦Îø¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼ºÇÔ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤äÃåÊª¡¢ÆüËÜ²È²°¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖCUT¡ª¡×¤Î°ÂÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤Ï¡¢¼Â¤Ï8Ç¯Á°¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂç³Ø¤Î±Ç²è³Ø²Ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ8Ç¯±Û¤·¤Ë³§¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¹½¥á¥¿Åª¤Ê¤ªÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¡£Ì´Ìîµ×ºî¤Ç¸À¤¦¤È¡Ø¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ø8¡¡1¡¿2¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î±Ç²è¤â±Ç²èÆâ¤Î±Ç²è¤ÎÏÃ¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æþ¤ì»Ò¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤Ä¤«ºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë±Ç²è³Ø²ÊÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢±Ç²è1ËÜ¤â»£¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø²¿ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÆ£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÆ£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥»¥ê¥Õ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏËÍ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËËÍ¤Ï¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈMEGUMI¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ»ÊÔ±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢15Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤°ÕÌ£¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹ÊÔ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»ÊÔ¤Ã¤Æ¥®¥å¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤¹³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡MEGUMI¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¶Ë¾å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¿©¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦´¶³Ð¤È¤«¡£¡ÊÄ¹ÊÔ¤Î¡Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë´¶³Ð¤È¤ÏÂÎ´¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éº£Æü¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÇ¾¤ò»È¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î¸å³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ã»ÊÔ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡ØMIRRORLIAR FILMS Season8¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü1·î16Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«¡£
