ÃæÆü½õ¤ÃÅê¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¨¥ß¡¼¥ë¤Ë½à¹Å¼°½Ð¿È¡¦Âç»³¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²¼¹î¾åÁÀ¤¦£¸¿Í¤Î¿·¿Í°éÀ®Áª¼ê
¢¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¦µ¼Ô¥³¥é¥à¡ÖÎ¾¹ñÈ¯¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤â£±£²µåÃÄºÇÂ¿£¸¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£Ç¯Êð£³£¶£°Ëü¡Á£´£°£°Ëü±ß¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤é²¯ËüÄ¹¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÒ¸¶Âç¡¢¼þÅì¡¢Âç´Ø¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿È¤Î²¯¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£Àé²ì¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç£²£°²¯¤ò²Ô¤°ÂçÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¼¹î¾å¡×¤òÁÀ¤¦ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Ï¸ÄÀË¤«¤À¡£°éÀ®£·°Ì¤Î¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ³°Ìî¼ê¡Ê¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¡Ë¤Ï¡¢ÃæÆü¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó»á¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡£ÌîµåÎò£µÇ¯¤ÈÀõ¤¤¤¬¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤é¹â¹»£²Ç¯¤ÇÎ±³Ø¡£ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼Ô¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±£¸°Ì¤ÎÂç»³ËÌÅÍÅê¼ê¤ÏÃæÂç¤Î½à¹Å¼°ÌîµåÉô½Ð¿È¡£¶½Æî¡Ê²Æì¡Ë»þÂå¤ÎºÇÂ®£±£´£±¥¥í¤¬£´Ç¯´Ö¤Ç£±£µ£²¥¥í¤Þ¤ÇÈôÌö¤·¤¿¡£Éô¤ÎÅÁÅý¤Ç¡¢»î¹çÆü¤â¹ç½É½ê¤«¤éµå¾ì¤Þ¤Ç±ýÉü£²£°¥¥í¤òÁö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¡£¡Ö½à¹Å¼°¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥×¥í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£²¼È¾¿È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤«µå¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¹â¹»¤Ç¤â¿äÁ¦Æþ³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¾ì¤«¤é¶¯¹ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¡££±£²µåÃÄ¥é¥¹¥È¡¢£±£±£¶ÈÖÌÜ¤Î»ØÌ¾¤â¡Ö²¼¹î¾å¤ÏÆÀ°Õ¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤À¤é¤±¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤éÃ¯¤¬¡Ä¡£Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¬¡¢£¸Ç¯Á°¤ÎµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¸À¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¼þÅì¤¯¤ó¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡£¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¡£º£¤Ç¤ÏÀâÌÀÉÔÍ×¤Î²÷Â¤âÌ¤ÃÎ¤Î¾õÂÖ¡£½é¸«¤Î·Ú¤¤±¿Æ°¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥Í¤äÂ±¿¤Ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò»¡¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤ÎÌÜ¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¡£¤¤Ã¤ÈÁÇºà¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÌîµåÃ´Åö¡¦°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë
¡¡¢¡°ÂÆ£¡¡Íý¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë£²£°£²£±Ç¯Æþ¼Ò¡£Á°¿¦¤«¤é¥×¥íÌîµå¼èºà£±£·Ç¯¡££²£¶Ç¯¤Ï¥¢¥ÞÌîµå¤â¡£