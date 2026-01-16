¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¿ÎÊ¿ºÚ·î¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î³Ê¾å¤ÈÁ±Àï¤â¡Ä¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î¤¹¤¨¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¡Ò¥¤¥ó¥ÉOP¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026 ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)
¥¤¥ó¥ÉOP¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦½à¡¹·è¾¡¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë³«ºÅ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯28°Ì¤Î¿ÎÊ¿ºÚ·îÁª¼ê¤¬¡¢Æ±2°Ì¤Î³Ê¾å¡¦Ãæ¹ñ¤Î²¦»ã×ÞÁª¼êÁê¼ê¤ËÁ±Àï¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥àÆ¬¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¿ÎÊ¿Áª¼ê¡£8-8¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤âÆÍ¤Êü¤·¤òµö¤µ¤º¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇºÇÂç2ÅÀº¹¤ò¼é¤ëÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÌÔ¹¶¡£8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÈ´¤µî¤ê¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Âè2¥²¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢²¦»ã×ÞÁª¼ê¤¬¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÆ¬¤«¤é7Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·21-13¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¤â6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤Ç21-9¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÎÊ¿Áª¼ê¤Ï¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¡Ö1-2¡×¤È¤·¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Áª¼ê¤ÏÁ´°÷ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£