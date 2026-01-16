¼¹¹Ô´±¤é2¿Í»à½ý»ö·ï¡Ö»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡×
¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿40ºÐ¤ÎÃË¤¬¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤º³°¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ù»¡´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÍ»Ò
¡¡»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¤¿¤á¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¡¦¾®·ªÔè¹¸¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¼¹¹Ô´±¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï2¿Í¤ò»É¤·¤¿¸å¤ËÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ±ì¤Ç»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤º³°¤Ë½Ð¤¿¡×¡Ö»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é·Ù»¡´±¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë