¡ÚÂîµå¡ÛÊ¿ÌîÈþ±§¤¬1²óÀïÆÍÇË¡¡¥é¥¦¥ó¥É32¤Ï¼ÇÅÄº»µ¨¤ÈÌÚ¸¶ÈþÍª¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¡ÒWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ó
¡þWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¡¥É¡¼¥Ï(13Æü¡Á18Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
Âîµå¡ÖWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥É¡¼¥Ï¡×¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤é6Áª¼ê¤¬¥é¥¦¥ó¥É32¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÀï¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯62°Ì)¤ÏÂæÏÑ¤Î18ºÐ¡¦ÍÕ°Ë×÷Áª¼ê(Æ±55°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼¡Àï¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯16°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Î¥Á¥å¡¦¥Á¥ç¥ó¥ÒÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
²£°æºéºùÁª¼ê(Æ±34°Ì)¤Ï1²óÀï¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¡£¼¡Àï¤ÏÃæ¹ñ¤Î¶¯¹ë¡¦ÀÐÞàöÁª¼ê(Æ±13°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¼ÇÅÄº»µ¨Áª¼ê(Æ±47°Ì)¤Ï¼¡Àï¡¢¥·¡¼¥É¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ÎÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê(Æ±22°Ì)¤È¤ÎÆüËÜÂÐ·è¡£ÌÚ¸¶Áª¼ê¤ÏWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¤Ç½àÍ¥¾¡¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º´Æ£Æ·Áª¼ê(Æ±29°Ì)¤äÂçÆ£º»·îÁª¼ê(Æ±14°Ì)¤Ï¥é¥¦¥ó¥É32¤«¤é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï
¡ûÊ¿ÌîÈþ±§ 3-2 ÍÕ°Ë×÷
11-4/7-11/11-9/7-11/11-9
¡û²£°æºéºù 3-0 ÁÉ籽Æ¸
11-5/11-8/11-3
13-11/10-12/8-11/11-7/11-4