¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º131¡¼104¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡ËÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É2ÆÀÅÀ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿7¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡3¥«·î¤Ö¤ê¼ÂÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤¿¡£Âè1Q»Ä¤ê2Ê¬58ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çº£µ¨G¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ÏÂ¼¡£»Ä¤ê2Ê¬6ÉÃ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2Q»Ä¤ê3Ê¬8ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢Â®¹¶¤«¤é¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Ø¤Î¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£ºÇ½ªQ»Ä¤ê3Ê¬22ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤ØÂ®¹¶¥Ñ¥¹¡£ºÆ¤Ó¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Î¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤Ç16Ê¬½Ð¾ì¡£2ÆÀÅÀ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿7¥¢¥·¥¹¥È2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ»îÅê¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò1ËÜ·è¤á¤¿¡£¡ÊG¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼2ËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢1ËÜ¤Î¤ß»îÅê¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð2ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£4¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸Ä¿Í¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤ò¼¨¤¹¡È¥×¥é¥¹¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡É¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ¿¥×¥é¥¹15¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¾å½ÐÍè¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê»ý¤ÁÌ£È¯´ø¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£