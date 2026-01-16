¡Úµð¿Í¡Û³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡¾¾ËÜ¹ä¤ËÂ³¤FA³ÍÆÀ2¿ÍÌÜ¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï16Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â§ËÜÅê¼ê¤Ï»°½ÅÃæµþÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é15¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï4Ç¯Ï¢Â³200Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5Ç¯Ï¢Â³Ã¥»°¿¶²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï54ÅÐÈÄ¤Ç32¥»¡¼¥Ö¡£¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.05¤òµÏ¿¡£µð¿Í¤Ïº£µ¨¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢Á°¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¤ËÂ³¤¡¢FA³ÍÆÀ¤Ï2¿ÍÌÜ¡£Â§ËÜÅê¼ê¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤ä¶âÁ¬Êä½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ëA¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£