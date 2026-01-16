¿·º§¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«»£¤ê¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×Â¿Ë»²á¤®¤ëËèÆü¤Ø¤ÎÃ²¤¤Ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë5Æü´ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä¼ýÏ¿¤¬Â³¤¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¾¾°æ¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤¬²¿²¯¸÷Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤¤¿¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Ã¤×¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«»£¤ê¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤è¤â¤®¾ø¤·¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¹ÀôÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¾ÐÌþ¤·dayºî¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡¡¤ß¤ó¤Ê¤â¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Ïº£·î7Æü¡¢ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ×¡¹¤Î¼«»£¤êÅê²¼Å·ºÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢¼îÍýÆà¤Á¤ã¤ó¤ò¿ä¤·»Ï¤á¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¹¤«¤é¿´¿È¤æ¤Ã¤¯¤êÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¼îÍýÆà¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â½Ð¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¿´¤«¤é¹¬¤»¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£