¡¡¾´ý¤Î¸ø¼°ÀïÈÖ¾¡ÉéÂÐ¶Éµ¬Äê¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤¬16Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤ÇÂè1²ó²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï½÷Î®´ý»Î¤¬Ç¥¿±¡¦½Ð»º»þ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï½Ð¾ì¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÂÐ¶Éµ¬Äê¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§¡Ê33¡Ë¤¬ºÆ¹Í¤òµá¤á¤¿·Ð°Þ¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯Â¡£Æ±µ¬Äê¤Î³ºÅöÉôÊ¬¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ñ°÷¤Ï¾åÅÄ½éÈþ½÷Î®¸ÞÃÊ¡¢´äº¬Ç¦½÷Î®»°ÃÊ¡¢Æâ»³¤¢¤ä½÷Î®½éÃÊ¤Î¸½Ìò½÷Î®´ý»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÂÃ£ÃÎ»Ò¡¦°¦°éÉÂ±¡Ì¾ÍÀ±¡Ä¹¤é9¿Í¤Ç¹½À®¡£°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î°ËÃ°½ÓÉ§¡¦ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁÈó¾ï¶ÐÍý»ö¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Ï4·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÅý°ìÅª¤Ê±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ÎÅú¿½¤òÏ¢ÌÁ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£