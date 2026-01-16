¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤¬¾×ÆÍ¡¡²£ÃÇÊâÆ»¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿80ÂåÃËÀ¤¬Æ¬Éô¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¡¡±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ô¿·³ã¡Õ
¾å±Û»Ô¤Ç16Æü¡¢¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾å±Û»ÔÉÙ²¬¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¼Ö¤¬¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¸«¤Æ±¦Êý¸þ¤«¤é²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Ç¤¹¤¬Á°Æ¬Éô¹üÀÞ¡¢³°½ýÀ¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¡¢±¦¤Ò¤¶¹üÀÞ¤Ê¤É¤Ç½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê68¡Ë¤¬²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
