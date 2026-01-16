3»î¹ç8¼ºÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×ÀïÇÔÂà¤ÇÈãÈ½¤â¡¡¥ì¥¢¥ëGK¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¡Ö°ÊÁ°¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤ÌÂ¸ºß¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¹ñ²¦ÇÕ¡Ê¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ë¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤ÈÂÐÀï¡£¤·¤«¤·2-3¤ÈÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¶âÀ±¤ò2Éô¥¯¥é¥Ö¤Ë¸¥¾å¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½GK¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥ó¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Ï¥ë¥Ë¥ó¤Ë¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÇ¤¤»¤¿¤¬¡¢»î¹ç´ª¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¤«¥ë¥Ë¥ó¤ÏÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÏªÄè¡£1-2¤È¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ø¥Õ¥ì¡¦¥Ù¥¿¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤®¤¤ì¤º¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ù¥¿¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥í¥Öµ¤Ì£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ë¥È¥ï¤¬¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿23-24¥·¡¼¥º¥ó¡¢µ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤Î¤¬¥ë¥Ë¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤ÎÀïÀÓ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢11·î¤ÎCL¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹Àï¡Ê4-3¡Ë¡¢¹ñ²¦ÇÕ¥Ù¥¹¥È32¤Î¥¿¥é¥Ù¥éÀï¡Ê3-2¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î3»î¹ç¤Ç2¾¡1ÇÔ¡£¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤âÊ£¿ô¼ºÅÀ¤·¤Æ¤ª¤ê·×8¼ºÅÀ¤È¼Â¤Ë¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¥ë¥Ë¥ó¤Ï2030Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£µ¨¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£