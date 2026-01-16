¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤«¡¡³ùÅÄÆ±Î½¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¥»¥ê¥¨A¤«¤éÇ®»ëÀþÆÏ¤¯
ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëFW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¡Ê28¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A¤Î¶¯¹ë¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï39»î¹ç¤Ç19¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¡¢24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï46»î¹ç¤Ç17¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï32»î¹ç¤Ç10¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤³¤³¿ôÇ¯°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Æ¥¿¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³«¤¯¤¿¤Ó¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥Þ¥Æ¥¿¤Î³ÍÆÀ¤ØÆ°¤½Ð¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëFW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¸å³ø¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·îÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥Æ¥¿¤Î³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î1·î¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¥Þ¥Æ¥¿¤Î³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£Åß¤Ë¤âÆ°¤½Ð¤¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â¥Þ¥Æ¥¿³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¶þ»Ø¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Îµî½¢¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤À¡£