『ゲーム・オブ・スローンズ』ソフィー・ターナーのララ・クロフト姿が初公開！

Amazon MGM Studiosは、世界的人気ビデオゲーム『トゥームレイダー』を実写ドラマ化した最新シリーズより、主演のソフィー・ターナー扮するララ・クロフトのファーストルックを公開した。

ソフィー・ターナー演じる新生ララ・クロフトがついに解禁！

2024年5月に制作が正式決定し、同年11月にソフィーの起用が報じられて以来、世界中のファンがその姿を待ち望んでいた。今回公開された画像では、1996年の第1作を彷彿とさせるティールカラーのタンクトップにショートパンツ、そしてトレードマークの二挺拳銃を携えたソフィーの姿が確認できる。アンジェリーナ・ジョリー、アリシア・ヴィキャンデルといったオスカー女優たちが引き継いできた伝説的なキャラクターのバトンは、今、次世代のスターへと渡された。

シガニー・ウィーバーら豪華キャストが参戦、制作陣も超一流

本作の魅力は、主演のソフィーだけにとどまらない。キャストには、SF映画の金字塔『エイリアン』シリーズのシガニー・ウィーバーや、『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役で知られるジェイソン・アイザックスといった重鎮たちが名を連ねる。

さらに、原作ゲームのファンにはお馴染みのキャラクターたちの配役も明らかになった。ララの忠実な執事ウィンストン役にはビル・パターソン（『Fleabag フリーバッグ』）、テクニカル・アドバイザーのジップ役にはマーティン・ボブ＝センプル（『レイヴン 〜少女とポニーの物語〜』）、そしてララの叔父アトラス・デモーネイ役をジェイソンが演じる。

クリエイティブ面では、（『Fleabag フリーバッグ』）でエミー賞を席巻したフィービー・ウォーラー＝ブリッジがクリエイター・脚本・製作総指揮を担当。さらに、大ヒットドラマ『SHOGUN 将軍』で手腕を振るったジョナサン・ヴァン・トゥレケンが監督として参加しており、エンタメ界のトップランナーたちが集結した布陣となっている。

実写ドラマ版『トゥームレイダー』は、Amazon Prime Videoにて独占配信予定。『トゥームレイダー ファースト・ミッション』はU-NEXTで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Variety

