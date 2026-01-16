¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÆÀÅÀÎÌ»ºÃæ¡ª¡¡I¡¦¥Á¥¢¥´¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÊì¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¡ÖÃ¯¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¿«¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¤¥´¡¼¥ê¡¦¥Á¥¢¥´¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î1¿Í¤À¡£½Ð¾ì¤·¤¿21»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÃ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼êºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿24ºÐ¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤Ï¡¢¶ìÏ«¤ÎËö¤ËÀ®¸ù¤òÄÏ¤ó¤ÀÅØÎÏ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬I¡¦¥Á¥¢¥´¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡I¡¦¥Á¥¢¥´¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÃæÉô¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥·¥À¡¼¥Ç¡¦¥ª¥¯¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¤Ç°é¤Ã¤¿º¢¡¢²ÈÄí¤Ï·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êì¿Æ¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ð¤µ¤ó¤Ï¥´¥ß¼ý½¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÀ¸³è¤¬º¤µç¡£¤¢¤ëÆü¡¢I¡¦¥Á¥¢¥´¤Ï¿Æ¤·¤¤¿ÆÀÌ¤«¤é¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¾¿Í¤«¤é±ç½õ¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤Ç¤·¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³°¿©¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òI¡¦¥Á¥¢¥´¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¡¼¥Ð¤µ¤ó¤Ï¶þ¿«¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡³°¿©¤·¤¿µ¢¤êÆ»¡¢I¡¦¥Á¥¢¥´¤Ï¡Öº£¸å¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¿«¤á¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤¡ÖËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤«¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿I¡¦¥Á¥¢¥´¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊì¿Æ¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¶»¤ËÈë¤á¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ë¥É¥´¥ì¥Ä¡¦¥é¥º¥°¥é¥É¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢È´·²¤ÎÆÀÅÀ´¶³Ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ï¥ë¥É¥´¥ì¥Ä¤ÇI¡¦¥Á¥¢¥´¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥«¥¦¥ê¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¡¦¥½¥¦¥¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¦¥ê¤Ï¡ÖÈà¡ÊI¡¦¥Á¥¢¥´¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢Èà¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤ÎºÂ¤ò¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
