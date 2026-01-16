¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¼çÎÏÄêÃå¤Ê¤é¤º¡Ä¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÁá´üÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£15Æü¡¢¡ØBBC¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ï2022Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¸ø¼°ÀïÄÌ»»33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2°ÌÌö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬ÏªÄè¤¹¤ëÃæ¤Ç2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¼¡Âè¤Ë½øÎó¤¬Äã²¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹ç·×789Ê¬´Ö¤Îµ¯ÍÑ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤À¤¬¡¢2ÅÙ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤ËÍÉ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡£¼«¿È¤ÎÉé½ý¤â½Å¤Ê¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï10»î¹ç¡¢¹ç·×714Ê¬´Ö¤·¤«¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤«¤é¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ïº£Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤òÁá´ü¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ë¤Ï²ò½ü¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÝÍ¸µ¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¹¥«¥Ã¥É¤Ë¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤ÎÁá´üÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ïº¤Æñ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥Á´ÆÆÄ¤Ï¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤¿¤è¡£Èà¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëº£¸å²¿¤¬µ¯¤³¤í¤¦¤È¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ï2022Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¸ø¼°ÀïÄÌ»»33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2°ÌÌö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬ÏªÄè¤¹¤ëÃæ¤Ç2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¼¡Âè¤Ë½øÎó¤¬Äã²¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹ç·×789Ê¬´Ö¤Îµ¯ÍÑ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ë¤Ï²ò½ü¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÝÍ¸µ¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¹¥«¥Ã¥É¤Ë¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤ÎÁá´üÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ïº¤Æñ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥Á´ÆÆÄ¤Ï¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤¿¤è¡£Èà¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëº£¸å²¿¤¬µ¯¤³¤í¤¦¤È¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£