21Æü¤Ë¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤ºä¡¿¼«Ëý¤ÎÆÊÌÚ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë±é²Î²Î¼êÊ¿»³²Ö±©¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÀÄ»³¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤ºä¡×¡Ö¼«Ëý¤ÎÆÊÌÚ¡×¤ä»Õ¾¢¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡Ê75¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÀ¸çÖ¤¤Á¥¡×¤Ê¤É¤ò¼«Ëý¤Î¿¤Ó¤ë¹â²»¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡£19Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤Î´ä²¼¿©ÉÊ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£¡Ö²Î¼ê¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢´ä²¼¿©ÉÊ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ä¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤Ê¤É¤ÇÌó5Ç¯Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÈÌÀ¤ä²»¶Á¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤¬²»³Ú¹¥¤¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»Å»ö¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ´¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¤Ç¤â¡¢¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÌÏº÷¡£¤ä¤¬¤Æ¾¾Á°¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢24Ç¯8·î¤«¤é1Ç¯4¥«·î¡¢¾¾Á°¤ÎÄï»Ò¡¦»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤·¤Æ½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£
´ä²¼¿©ÉÊ¤Î´ä²¼ÏÂÎ»¼ÒÄ¹¤ÏÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤¬²û¤«¤·¤¯»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²Ö±©¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£