¡ÖSNS¤ä¤á¤¿¤é¡©¡×¸µÃ¶¤Ë¡ÈÌ¿¤Î´í¸±¡É¤ò¼¨º¶¤·¤¿¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ºÆ¤ÓÉÔ²º¤ÊÅê¹Æ¡ÄºÝÎ©¤ÄÉÔ°ÂÄê¤µ
¸µAOA¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¿¼Ìë¤ËSNS¤Ø¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢¡È¶Ø±ì¡É¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈà»á¤È¥¿¥Ð¥³¢ª±ê¾å
¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï1·î16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤êÊÄ¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤Ê¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ËÀÖ¤¤¡È¤â¤ä¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¼Ìë¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¾¯¤·»íÅª¤ÊÅê¹Æ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÀº¿À¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸µÃ¶¤Ë¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÛµÞÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ°ÍÉ¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬º£²ó¤Î¡È¿¼Ìë¤ÎÁûÆ°¡É¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃ±¤Ê¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤«¤éÌó4»þ´Ö¸å¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯¾ÈÌÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿Å·°æ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÉ²Ã¤Ç¸ø³«¤·¡¢Ä¾Á°¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ÀÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤¬ÀÖ¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÈèÊÀ
¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉüµì¤µ¤»¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â²óÉü¤ËÀìÇ°¤·¡¢´¶¾ðÅª¤ÊË½Ïª¤ÇÈè¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÀâÌÀ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ê¡¢ÉÔÍ×¤Ê¸í²ò¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¡©¡×¡ÖSNS¤ä¤á¤¿¤é¡©¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÝµ¡¹¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï¡È¿´¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¼«¿È¤ò¼é¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢SNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡þ¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯9·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯7·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AOA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËAOA¤òÃ¦Âà¤·¡¢½÷Í¥¤ËÅ¾¸þ¡£¥É¥é¥Þ¡ØËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»þÂå¡Ù¡Ø¤ª´ê¤¤¡¢¥Þ¥Þ¡Ù¡ØÉÂ±¡Á¥¡Á¤º¤Ã¤È·¯¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2020Ç¯7·î¡¢¤Ê¤ó¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢AOA³èÆ°Åö»þ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¸¥ß¥ó¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈË½Ïª¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ç¥¸¥ß¥ó¤ÏAOA¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£