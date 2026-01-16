第2子妊娠中のラブリ、ふっくらお腹披露 愛娘との2ショットに「幸せが伝わる」「自然体で美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/16】モデルのラブリが1月15日、自身のInstagramを更新。愛娘との微笑ましい親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳美人モデル「自然体で美しい」ふっくらお腹際立つマタニティ姿
◆ラブリ、ふっくらお腹で“24時間可愛い”愛娘とポーズ
ラブリは「あー、娘が24時間可愛い」と娘へのあふれる思いを綴り、親子でお揃いポーズを決めたショットを投稿。白のカーディガンにショートパンツをあわせ、ふっくらとしたお腹をのぞかせた姿を披露した。
◆ラブリの投稿に反響
この投稿には「なんて可愛い親子」「幸せが伝わってくる」「ダンスしてるの？可愛すぎる」「毎日楽しそう」「愛があふれてる」「自然体で美しい」といった声が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
