MISAMO¡¢USJ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤Ç¿·¶Ê¡ØConfetti¡ÙÀ¤³¦½éÈäÏª¤Ø
TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈMISAMO¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆ±¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤ÏUSJ¤¬Â£¤ë½Õ¤Î³ØÀ¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ê¡¢¾×·â¤ÎÁ´¿ÈÌÖ¥¿¥¤¥Ä
²¤ÊÆ¤ÎÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡È¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Ë¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤òÆÏ¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤Î¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤«¤éËÜÆüÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Music Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ØConfetti¡Ù¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï´ÑÍ÷ÌµÎÁ¤À¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¡×¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥°¥é¥Þ¥·¡¼¥Ñ¡¼¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û 1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¡ÊÆþ¾ìÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ë¡Ü¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×Æþ¾ì·ô
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´ÑÍ÷ÌµÎÁ¤À¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¤ËÆþ¾ì·ô¤¬ÉÕ¤¤¤¿ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¡£MISAMO ¥³¥á¥ó¥È
MISAMO¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Õ¤Ï¿§¡¹¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Êµ¨Àá¡£¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê½Ö´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅöÆü¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿·¡ØConfetti¡Ù¤â½éÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ä¤¿¤ÁMISAMO¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
MISAMO