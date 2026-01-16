M!LK山中柔太朗＆超特急・高松アロハ、限定ユニットMVの黒板に注目集まる「二度見した」「まさかの共演？」
【モデルプレス＝2026/01/16】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）がW主演を務める映画『純愛上等！』（2月13日公開）より、hitomiの名曲をカバーした主題歌「LOVE 2000」のミュージックビデオが、1月15日に公開された。黒板の相合い傘に注目が集まっている。
【写真】人気アイドルの映画限定ユニット「まさかの共演？」MVの黒板に注目集まる
同作で佐藤美鶴（山中）、亀井円（高松）をそれぞれ演じる2人。映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」を結成し公開された「LOVE 2000」のミュージックビデオは、ピンクの世界観が仕上がっている。
ここで注目を集めたのは、教室のシーンで2人の後ろに見えている黒板。相合い傘に「まさや」「ありさ」という名前が書かれている。
ありさは、山中が企画・編集・撮影を手がける名物企画「山中ダービー」に登場する谷岸ありさを彷彿とさせ、ファンの間では「絶対谷岸ありさからきてる（笑）」「細かいとこまですごい」「後ろが気になる」「答え合わせほしい」「まさやはどのまさや？」「二度見した」「まさかの共演？」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アイドルの映画限定ユニット「まさかの共演？」MVの黒板に注目集まる
◆山中柔太朗＆高松アロハ、限定ユニットMV公開
同作で佐藤美鶴（山中）、亀井円（高松）をそれぞれ演じる2人。映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」を結成し公開された「LOVE 2000」のミュージックビデオは、ピンクの世界観が仕上がっている。
◆山中柔太朗＆高松アロハ、MVに反響
ありさは、山中が企画・編集・撮影を手がける名物企画「山中ダービー」に登場する谷岸ありさを彷彿とさせ、ファンの間では「絶対谷岸ありさからきてる（笑）」「細かいとこまですごい」「後ろが気になる」「答え合わせほしい」「まさやはどのまさや？」「二度見した」「まさかの共演？」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】