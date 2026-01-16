¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡ßÃÝÌîÆâË¼ç±é¤ÎÌ¾ºî¤¬¸¶ºî¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¿·¥É¥é¥Þ¤Î¡ÈËÜÆÉ¤ß¡É¤Ç¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê
½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÈÇÐÍ¥¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤¿ËÜÆÉ¤ß¸½¾ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ÈÃÝÌîÆâË¤¬¼ç±é¤·¤¿ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡ØÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤¬¸¶ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁé¤»¤¹¤®¡Ä¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÎÂÎ·¿¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÊÝ¸±º¾µ½ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷À¤È¡¢¤½¤Î½÷À¤Î¼þ°Ï¤Çµ¯¤¤ë»à¤òµ¿¤¤ÄÉµÚ¤¹¤ë°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¥¹¥ê¥é¡¼¤À¡£¡Ø°¤Î²Ö¡Ù¡Ø¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥à¡¦¥Á¥ç¥ë¥®¥å´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÆÉ¤ß¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Á¥ç¥ë¥®¥å´ÆÆÄ¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢µÓËÜ²È¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤é¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÊÝ¸±»¦¿ÍÈÈ¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥éÌò¤È¡¢Èà½÷¤òÄÉ¤¦¥Á¥ã¡¦¥¦¥½¥¯Ìò¤Î¿´ÍýÀï¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤Î±éµ»¥Ð¥È¥ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢°¦¤·¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤¬Á´°÷»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¿¤ï¤·¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ë¥Ï¥ó¡¦¥½¥é¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Äã¤¯ÍÞ¤¨¤¿À¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Èþ½ÑÉÊ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÀßÄê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë¼ê¿¶¤ê¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥½¥é¤Î¼ÂÂÎ¤òË½¤¯ÊÝ¸±Ä´ºº´±¥Á¥ã¡¦¥¦¥½¥¯Ìò¤Î¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¼¤È±Ô¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸½¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¿Í¤ÎÌ¿¤ò¶â¤Ë´¹¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈÜÎô¤Ê¼Ô¤òÊá¤é¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¡¦¥¦¥½¥¯¤Î¼¹Ç°¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉ½¤·¤¿·Á¤À¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Û¤É¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ï¥ó¡¦¥½¥é¤È¥Á¥ã¡¦¥¦¥½¥¯¤Î´í¤¦¤¤´Ø·¸À¤ò¹ª¤ß¤Ë²ò¤¤Û¤°¤·¡¢2¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´í¸±¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡Ù¤Ï3·î2Æü20»þ50Ê¬¤«¤é´Ú¹ñtvN¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2006Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤Î½Ð±é¤Ç´é¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¡£ÃËÁõ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥È¥¥á¥¡ùÀ®¶Ñ´Û¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ in Seoul¡Ù¤ä»þÂå·à¡Ø¼·Æü¤Î²¦ÈÞ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ÆÃ¤Ë2018Ç¯¤Î¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤ä2024Ç¯¤Î¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£