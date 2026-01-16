Amazon¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥Ñ¥í¥ÜOG¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥¢¥·¥å¥»¥¤¥ô¥¡ー¡×¤¬ÈÎÇäºÆ³«Ãæ¡ª¡Ö30MS¡×¤è¤ê¿åÃå¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¤â³ÎÇ§
¡ÚAmazon¡§¡ÖHG ¥¢¥·¥å¥»¥¤¥ô¥¡ー¡×¡Û 1·î16Æü ÈÎÇäºÆ³«
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥¢¥·¥å¥»¥¤¥ô¥¡ー¡×¤¬ÈÎÇäºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£
¡¡º£²óAmazon¤Ë¤Æ2·î¤ËºÆÆþ²ÙÍ½Äê¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤¬ÈÎÇäºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î16Æü15»þ40Ê¬¤´¤í¤Î»þÅÀ¤Ç¥«ー¥È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª2·îºÆÆþ²ÙÍ½ÄêÊ¬¤Î¤¿¤á¡¢È¯Á÷¤¬2·î4Æü°Ê¹ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÀ½ÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¡¢BANDAI SPIRITS¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿åÃå¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤âÈÎÇäºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
1·î16Æü15»þ40Ê¬¤´¤í¤ÎÈÎÇä¾õ¶·
