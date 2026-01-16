¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤Î²¦¼¼¥é¥Ö¥³¥á¤«¤é¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á3¡Ù¤Þ¤Ç¡Ä2026Ç¯É¬¸«¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ6Áª¡Ú¥Ï¥ó¥°¥¯TIMES Vol.241¡Û
¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ä¡¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿2025Ç¯¤Î´Ú¥É¥é³¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢ÎòÂåµéÌ¾ºî¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤¹¤´¤¤¥É¥é¥Þ¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¡¢³§¤µ¤ó¡ªËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡õIU¤Î²¦¼¼¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤«¤é¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó½Ð±é¤Î¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á3¡Ù¤Þ¤Ç¡Ä2026Ç¯É¬¸«¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò6ºî¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤Î¡È¥¥é¥Ã¥¥é¡É¤Ê²¦»Ò»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ØºÆº§¾µÇ§¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡Ù
´üÂÔºî¡¢ÏÃÂêºî¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à¤Î¤¬º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¥É¥é¥ª¥¿¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡ÈÌÌÇò¤½¤¦¡É¤È¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¸·Áª¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªºîÉÊÁª¤Ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¢ö
¢£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¤ä¤Ï¤êº£Ç¯¤ÎÃíÌÜºî¤È¸À¤¨¤ÐËÜºî¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª2024Ç¯¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤Ç°ìÌöÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ä¶HOT¤ÊÇÐÍ¥¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼êÌò¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿IU¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥¿¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢21À¤µª¤ÎÎ©·û·¯¼çÀ©¤Î´Ú¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÈþËÆ¤ÈÃÎÀÁ´¤Æ»ý¤Ã¤¿ºâÈ¶Îá¾î¤À¤±¤ì¤É¿ÈÊ¬¤ÏÊ¿Ì±¤Î½÷À¡ÊIU¡Ë¤È¡¢²¦Â²¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬°Ê³°¤Ë¤Ï²¿¤â»ý¤Æ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿²¦¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¿ÈÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¸½Âå¤Ë²¦¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÀßÄê¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡©¤½¤¦¤Ç¤¹³§¤µ¤Þ¡ª²æ¡¹´Ú¥É¥é¥ª¥¿¤¬°¦¤¹¤ë¡ØµÜ¡ÁLove in Palace¡Ù¤ÎºÆÍè¤Ç¤¹¡ª¡ÊÂç´¿´î¡Ë ÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¤³¤ì¤Ï¡ª
ºâÈ¶Îá¾î¤ÎIU¤È¡¢²¦Â²¤Ê¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤È¤«¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬µ´¶¯¤¹¤®¤ÆÇ¾Æâ¤¬¤ª²ÖÈª¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢MBC¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¸øÊçÅöÁªºî¤À¤½¤¦¤Ç¡£µÓËÜ¸øÊçÅöÁªºî¤Ã¤Æ¡¢Ì¾ºî¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤·¤«¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¿ÆÌ©¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡Ù¤·¤«¤ê¡¢¶áÇ¯Ì¾ºî¤¬¥É¥³¥É¥³ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ºîÉÊÀ¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ç´üÂÔ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¤Ç2026Ç¯¾å´üÆÈÀêÇÛ¿®
¢£¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë!!Ì¾ºî¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡Ù¤ÎºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤¬º£Ç¯Íè¤Þ¤¹!!!
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤È¼Â¼Ì¤ÎÍ»¹ç¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÎø°¦ÉÁ¼Ì¡£¤Þ¤ë¤Ç¥æ¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶áÇ¯¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â·æºî¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¾¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¢¥¸¥Ë¥ç¥ó±é¤¸¤ëÄ¶ÀäÌ¥ÏÇÅªÃË»Ò¥Ü¥Ó¡¼ÂåÍý¤È¤Îµ´¥¥å¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌµ¿´¤Ç¥Ü¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¡ÊÉÝ¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢Îø¤Ï¤´Ìµº»ÂÁ¤Ê¥æ¥ß¤ÎÁ°¤Ë¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ¿¤·¤Æ¿É¸ý¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¿·Ç¤PD¥¹¥ó¥í¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬¡¢¥æ¥ß¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¡Á¤³¤³¤Ç¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ª¤ß¤µ¡ªÓ¹¤ë!!¡Ø¥¦¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥µ¥ó¥è¥ó¡Ù¤Ç¤Î¥µ¥ó¥Ï¥¯¥ª¥Ã¥Ñ¡Ê¥µ¥ó¥è¥ó¤Î·»¤ÎÊý¡Ë¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤È¤¤á¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤Þ¤¿Ìµ¿´¤Ç¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¿¶¤é¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊÉÝ¡Ë¡£ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥ó¥í¥¯¤È¤Î¡Ö¥æ¥ß¤ÎºÇ¸å¤ÎÎø¡×¤¬¡¢¤É¤¦¤«¹¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù
´Ú¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVING¡×¤Ç2026Ç¯¸ø³«¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ÏÌ¤Äê¡Ë
¢£¡ØºÆº§¾µÇ§¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡Ù
¤½¤·¤Æ¥³¥ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¥Ó¥¸¥å¤Ë´Ú¥É¥é¥ª¥¿³¦·¨¤Î²¹ÅÙ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡ØºÆº§¾µÇ§¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡Ù¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë26²¯²ó°Ê¾å¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¡¦¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Âçºî¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹ÄÄë¥½¥Ó¥¨¥·¥å¡Ê¥Á¥å¡¦¥¸¥Õ¥ó¡Ë¤ÈÀ¯Î¬·ëº§¤·¤¿¡¢ÁïÌÀ¤ÇÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ë¿¼¤¯¸¥¿È¤¹¤ë´°àú¤Ê¹Ä¹¡¥Ê¥Ó¥¨¡Ê¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥½¥Ó¥¨¥·¥å¤¬¸µÅÛÎì¤ÎÈþ½÷¥é¥¹¥¿¡Ê¥¤¡¦¥»¥è¥ó¡Ë¤ËÃþ°¦¤òÃí¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¦¿Í¤È¤Î·ëº§¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥º§¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Ó¥¨¤Ï¡¢Ë¡Äî¤ÇÂçÃÀ¤Ë¡ÖºÆº§¾µÇ§¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡ªÎÙ¹ñÀ¾²¦¹ñ¤Î²¦»Ò¥Ï¥¤¥ó¥ê¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡Ë¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
¥Á¥å¡¦¥¸¥Õ¥ó²¦¤«¤éÎÙ¹ñ¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯²¦»Ò¤Ë¸ø¼°¤Ë¾è¤êÂØ¤¨º§¤¹¤ë¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¹Ä¹¡¤È¤«¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¡©¡Ê¾Ð¡Ë ¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¸¶ºî¤À¤±¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹·Ï¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸¢ÎÏÆ®Áè¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢Éü½²¤¬¸òºø¤¹¤ë·Ï¤Î¥É¥í¥Ã¥É¥í·Ï¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÂç´¿´î!!
¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´°àú¥¥ã¥¹¥È¤Ê¾å¤Ë¡¢´Ú¥É¥é¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷ÀßÄê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âçºî¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ØºÆº§¾µÇ§¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡Ù¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
¢£¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¶¯Îõ¤Ë¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¸Ä¿ÍÅª¤ËÁª¤Ö¤Ê¤é¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î´üÂÔºî¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡ª¡ØÂç¾æÉ×¡¢°¦¤À¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Î¡¦¥Ò¥®¥ç¥óºî²È¤Î¿·ºî¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¶¯Îõ¤Ë¡Ù¡£
¥Î¡¦¥Ò¥®¥ç¥óºî²È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡È¥«¥ê¥¹¥ÞµÓËÜ²È¡É¡£Íí¤ß¹ç¤¦Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÉÁ¤Êý¤ä²¹¤«¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶»¤òÂÇ¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡Ö°ìÅÙ¥Î¡¦¥Ò¥®¥ç¥óºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Þ¤ÇÃµ¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤µ¤ËÌ¾µÓËÜ²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ÊÉ®¼Ô¤âÂç¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤½¤ó¤Ê¥Îºî²È¤¬¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù°ÊÍè¤ËÈäÏª¤¹¤ë¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìºî¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¥ä¥Ð¥¤¡£±Ê±ó¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥±¥ª¥¸¤Î¥³¥ó¡¦¥æ¤È¡Ø¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡Ù¤Ç¡¢ÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç°¹¤µ¤ó¤Î½é¶¦±é¤¬ºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥Ï¥Ë¤ä¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤È700²¯¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤òÅêÆþ¤·¤¿Âçºî¤Î»þÂå·à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª
1960¡Á80Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌîÈÚ¤µ¤ÈË½ÎÏ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë²á¹ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢²¿¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬À®¸ù¤ÈÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀ®Ä¹Êª¸ì¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾ðÇ®¡¢³ëÆ£¡¢Ìî¿´¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤·¤«¤·¶¯Îõ¤Ë¡×¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¶¯Îõ¤Ë¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù2026Ç¯Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê
¢£¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼Èà»á¡Ù
¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¡ªº£Ç¯¤Ï¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¿À¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯ÍÍ¤¬¡¢²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Á¡ª¤·¤«¤âÁê¼êÌò¤ÏBLACKPINK¤Î¥¸¥¹ÍÍ¤È¤¤¤¦·ã¥¢¥Ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥³¥³¥íÍÙ¤ëNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼Èà»á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎË»¤·¤¤Æü¾ï¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢Îø°¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥óPD¤Î¥½¡¦¥ß¥ì¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢¶öÁ³¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²¾ÁÛ¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö·î´©Èà»á¡×¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ç´°àú¤ÊÈà»á¤¿¤Á¤ÈÎø°¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÊª¸ì¡ÊÀäÂÐÌÌÇò¤¤¡£¾Ð¡Ë¡£¥½¡¦¥¬¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥¯¡¢¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤Ê¤É¡¢ìÔÂô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¾ÁÛÈà»áÌò¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿À¡Ë
¤·¡¦¤«¡¦¤â¡ª²¾ÁÛÀ¤³¦¤Ç¤Î´Å¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Îø°¦ºÙË¦¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯±é¤¸¤ëÆ±Î½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥óPD¤È¤ÎÎø°¦¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«ºÇ¹â¤Ç¤Ï¡Ä??¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥¤¥ó¥°¥¯·»¤µ¤ó¡¢Ìµ°¦ÁÛ¤ÇÍø¸ÊÅª¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥¥ã¥é¤À¤½¤¦¤ÇÂç´¶¼Õ!!
¡Ø¼ò°û¤ß¤ÊÅÔ²ñ¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¤ä¡ØÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥¯´ÆÆÄ¤Î±é½Ðºî¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¥¥å¥ó¤¢¤ê¡¢¤Û¤í¤Ã¤È¤¢¤ê¤ÎÌþ¤··Ï¥í¥Þ¥³¥á¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼Èà»á¡Ù2026Ç¯Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê
¢£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÌµ²ÁÃÍ¤µ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡Ø»ä¤Î²òÊüÆü»ï¡Ù¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤¿Í´Ö¿´Íý¤òÉÁ¤¯Ì¾¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥è¥óºî²È¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¤·¤«¤â±é½Ð¤Ï¥Á¥ã¡¦¥è¥ó¥Õ¥ó´ÆÆÄ¡Ê¡ØÄØ¤Î²Öºé¤¯º¢¡Ù¡Ø¥µ¥à¥À¥ë¥ê¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¡ª¤³¤ì¤Ï´Ñ¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è³¦¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Í¥½¨¤ÊÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¼»ÅÊ¤äÎôÅù´¶¤Ë¶ì¤·¤à¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Î¡ÖÌµ²ÁÃÍ´¶¡×¤ÈÆ®¤¤¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÅ¯³ØÅª¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥è¥óºî²È¤é¤·¤¤¡ª¸½Âå¿Í¤Î¸ÉÆÈ¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¡¢Èæ³Ó¤Ë¤è¤ë¶ì¤·¤ß¤òÉÁ¤«¤»¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¯ºî²È¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£Ê¿ËÞ¤ÇÂà¶þ¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤µ¤ò¹þ¤á¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤â¿Í´Ö¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡¢¥Ñ¥¯ºî²È¤é¤·¤¤ÀÅ¤«¤Ë¶»¤òÂÇ¤Ä¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¡ØD.P. -Ã¦ÁöÊ¼ÄÉÀ×´±-¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä±éµ»ÇÉ¥¯¡¦¥®¥ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¦±é¡ª
¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡ß¥¯¡¦¥®¥ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤«·ãË¨¤¨É¬»ê¤Ç¤Ï¡Ä¡©¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ø»ä¤Î²òÊüÆü»ï¡Ù¤Ç¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯·»¤µ¤ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¡È¥¯»á¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡É¤Ë¶á¤¤Ç®É÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼Èà»á¡Ù2026Ç¯´Ú¹ñ¤ÎJTBC¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ÏÌ¤Äê¡Ë
¡ÊÊ¸¡§DramaWriter Nana¡Ë
