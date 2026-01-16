°û¼ò¿ôÃÍ´ð½à¡Ö´Å²á¤®¤ë¡×¡¡´í¸±±¿Å¾¡¢°äÂ²ÃÄÂÎ¤¬Í×Ë¾
¡¡°û¼ò±¿Å¾¤ä¤Ò¤Æ¨¤²¤Î°äÂ²¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¤¬16Æü¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ç¿·Àß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë°û¼òÍ×·ï¤Î¿ôÃÍ´ð½à¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÊ¿¸ýÍÎË¡Áê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬¸Æµ¤1¥ê¥Ã¥È¥ëÃæ0.5¥ß¥ê¥°¥é¥à°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¡ÊË¡Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡ËÉô²ñ¤ÎÍ×¹Ë°Æ¤Ï¡¢¿ôÃÍ¤¬´Å²á¤®¤ë¤È¤·¤ÆºÆ¸¡Æ¤¤òÍ×µá¡£´ð½àÌ¤Ëþ¤òÍýÍ³¤ËÅ¬ÍÑ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Ì³¾Ê¤ÏÍ×¹Ë°Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡²þÀµ°Æ¤ò¡¢½°±¡Áª¸å¤Î¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤Ï¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¡Ö¸Æµ¤1¥ê¥Ã¥È¥ëÃæ0.3¥ß¥ê¥°¥é¥à°Ê¾å¡×¤È¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£