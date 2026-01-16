ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Öº£²ó¤ÏÃè¾è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡¡²ÎÉñ´ìÈÇ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×Âè2ÃÆ¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ÖÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ë¡¡ÊË¿é¡Ê¤Ø¤¤¹¤¤¡Ë¤ÎÎï¾ë¡×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£²ÎÉñ´ì¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¤Î²ÎÉñ´ì²½Âè2ÃÆ¡£Âè1ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²óÂè2ÃÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥ë¥Ñ¥ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¼êÃµ¤ê¤Î¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ·Î¸Å¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£³§¤ÇÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤ò³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¤Þ¤ÀÂæËÜ¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖÁ°²ó¤Ï¿å¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ°²óÃè¾è¤ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÃè¾è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¿å¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤ÏÃæÂ¼ÊÆµÈ¤ä»ÔÀîÃæ¼Ö¤é¤¬½Ð±é¡£¡Ö¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¡Ä¡Ù¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀºÝÎ©¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¡£Ìò¼Ô¤â¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ÛË¬¤Î¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤ÎÉ±¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÌ£¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï3·î5¡Á27Æü¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡£