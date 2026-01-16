¶å½£¤Î2ÂçµðÆ¬¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡¡¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡×¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡¶å½£¤Ç°é¤Ã¤¿Êý¤Ê¤é¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë2¤Ä¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¢ÃÝ²¼À½²Û¤Î¥¢¥¤¥¹¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤È¡¢¥ê¥ç¡¼¥æ¡¼¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡×¡£¤³¤Î2ÂçµðÆ¬¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ»¹ç¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅçºß½»¤ÎÉ®¼Ô¤â¡¢¤³¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤òÊ¹¤¤Ä¤±È¯ÇäÅö½é¤«¤éÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤æ¤¨¤«Áø¶ø¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤ËÈ¯¸«¡ªÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤éÉº¤¦¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤ÎÉ÷³Ê
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´°Á´¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥í¥´¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤óÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤Î¼Ì¿¿¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥óÇä¤ê¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¥¢¥¤¥¹Çä¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÎäÎÃ¤Ê¶õµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Êµ¤¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡£
¡¡¹ØÆþ²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß127±ß¡£¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥ÉÆ±»Î¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ç¡¼¥æ¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÆ±»þ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¶ä¥Á¥ç¥³¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÆÈÆÃ¤Î¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¡×¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ä¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½ÅÎÌ´¶¤¬¡£¥«¥í¥ê¡¼¤â1¸Ä¤¢¤¿¤ê387kcal¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÇË²õÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Å¤µ¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤¬¶¦Â¸
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯°ì¸ý¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ä¡Ä¹Å¤¤¡ª¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¡¡¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¡Ö¹Å¤á¤Î¿©´¶¡Ê¥¬¥ê¥¬¥ê´¶¡Ë¡×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥¯¥é¥ó¥Á¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©´¶¤ÎÂ¿½ÅÁÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Î´Å¤ß¤È¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡£¤³¤ì¤é¤¬·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸«»ö¤ÊÄ´ÏÂ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼Æ±»Î¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢1¸Ä¿©¤Ù¤¿¸å¤ÎËþÂ´¶¤ÈËþÊ¢´¶¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´°¿©¸å¡¢»®¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤È¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¥¯¥é¥ó¥Á¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¤³¤Ü¤ì¤ëÌäÂê¡×¡£¤½¤ì¤¬¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Ì¯¤Ê°Â¿´´¶¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜ²È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤ê¤¯¤¸¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¤¯¤¸Í×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤¢¤¿¤ê¡×¤¬½Ð¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢£¡¡1·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡¡¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨³ÎÊÝ¤ò
¡¡¶å½£¤Î2Âç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡×¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¡¦¥¬¥ê¥¬¥êÂÎ¸³¤Ï¡¢º£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
