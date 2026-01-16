ソフトバンクのドラフト5位ルーキー郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が16日、小久保裕紀監督の言葉に刺激を受けた。

この日、福岡県筑後市のファーム施設で新人合同自主トレを視察した小久保監督は、練習開始前の集合時には、新人選手を前に訓示。野球ノートをつけることと、継続することの重要性を説いた。郄橋は「やるのは自分だな、とあらためて感じた」とうなずいた。

野球ノートは社会人の頃から付けている。2024年の侍ジャパン社会人日本代表候補選手の強化合宿などを経験し、話を聞く機会が増えた。「聞いたことを脳みそだけでは消化できないと感じた。ノートに返して見返した時に、自分が（聞いたとこと）マッチする場面があるので」と語る。

記入するのは、練習内容というより、主に聞いたことや心に残ったこと。「この日この感覚が良かったんだなというのが明確に分かる」と言う。これまでさまざまなことを書きつづってきた。中でもJR東日本の石川修平コーチが語った言葉が印象的だった。

「ベテランの選手は新人のおまえ達より、何十倍も考えて野球をやっているぞ」―。

郄橋にとって、自らが変わり、社会人からプロに入れるきっかけとなった。「考えるのは誰でもできる。技術的に劣っていたとしても考えながら野球をやるようにしている」。社会人屈指のスラッガーと呼び声が高い右打者。舞台はプロに変わってもスタンスは変わらず、進化のために追求をしていく。（浜口妙華）