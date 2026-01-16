¡Ú°Ý¿·¤Î¹ñÊÝÆ¨¤ì¡ÛÄ´ºº·ë²Ì¤È½èÊ¬ÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡¸µ¶èµÄ¤¬¡Ö¹ñÊÝÎÁ¤ò²¼¤²¤ëÄó°Æ¡×LINE¤Ç´«Í¶¡¡6¿Í¤¤¤º¤ì¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡ØºÇÄãÅùµé¡Ù¡¡Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î´ØÍ¿¤À¡×
¡¡°Ý¿·½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤é¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µÄ°÷Êó½·¤è¤êÃø¤·¤¯Äã¤¤Êó½·¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤é6¿Í¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ý¿·¤ÎÄ´ºº¤ª¤è¤ÓÈ½ÃÇ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤Î²ñ¸«¤«¤é¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤Þ¤¹¡£¡¡1·î15Æü¤Ë½üÌ¾½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê´²¿ÆÊ¼¸Ë¸©µÄ¡¢ÀÖÀÐÍýÀ¸Ê¼¸Ë¸©µÄ¡¢ÆîÌîÍµ»Ò¿À¸Í»ÔµÄ¡¢Ä¹ºêµ×ÈþÆôºê»ÔµÄ¡¢¾¾ÅÄ¾»ÍøÂçºå»ÔµÄ¡¢¾¾ËÜ¸÷Çî¸µ¿ùÊÂ¶èµÄ¤Î6¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»Ê´´»öÄ¹¡Ö½êÂ°µÄ°÷¤¬Ã¦Ë¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë´ØÍ¿¡×
¡¡Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï²ñ¸«ËÁÆ¬¡¢¡ÖÅÞ½êÂ°¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬Ã¦Ë¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï1·î13Æü¤Þ¤Ç¤ËÆÃÊÌÅÞ°÷806¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶¦ºÑÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ë¼óÄ¹19¿Í¤ò¤Î¤¾¤¯364¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Ë¡¿Í¼ÂÂÖ¤ä¶ÈÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¨¤ÆÊó½·¤òÄã³Û¤ËÀßÄê¤ò¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÉÔÅö¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÊÝÆ¨¤ì¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦Ë¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ´ÖÄ´ºº¤«¤é¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤ÏÃæ´ÖÄ´ºº¤Ç¤Ï49¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë9¿Í¤Ç¤·¤¿¡£²ÃÆþ¼Ô¤¬4¿Í¡¢¤³¤ì¤ËÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¼Ô¤¬2¿Í¡¢DM¤Ç´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤¬1¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¾¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç²óÅú¤·¤¿¤Î¤¬2¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀßÌä¤Ë¡Ö¤É¤Î»þÅÀ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á40¿Í¤¬ÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤ÎÊÖÅú¡¢ÀßÌä¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï5¿Í
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ï5¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ç¤Ï¡Ö´ØÍ¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¼Ô¤Ï8¿Í¡Ê4¿Í¤¬±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡¢4¿Í¤¬Îà»÷Ë¡¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉ²ÃÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¡¼¥à¤È¸«¤é¤ì¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¬1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê»Ä¤ê3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤Ï¶ÐÌ³¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎË¡¿ÍÌ¾¤ò¸íµºÜ¡£2¿Í¤Ï¼ÂÂÖ¤Î¤¢¤ëË¡¿Í¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤ÎÌäÂê¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÈÈ½ÃÇ¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤Þ¤¿¤ÏÎà»÷Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤«¤é´«Í¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¼Ô¤Ï13¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µÈë½ñ¡Ê±É¶ÁÏ¢ÌÁ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤«¤é¤¬5¿Í¡¢ÆÃÊÌÅÞ°÷¤«¤é¤¬3¿Í¡¢¸µÆÃÊÌÅÞ°÷¤«¤é¤¬5¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×´ØÍ¿µÄ°÷¤Î¾ÜºÙ
¡¡Ä¹ºêÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÈÄ¹ºêÆôºê»ÔµÄ¤ÏËè·î²ñÈñ3Ëü4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Êó½·£±Ëü1700±ß¤ò¼õÎÎ¡£ÀÖÀÐÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÈÆîÌî¿À¸Í»ÔµÄ¤ÏËè·î²ñÈñ5Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Êó½·£±Ëü1700±ß¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏºÇÄãÅùµé¤Î·î³ÛÌó£±Ëü1500±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Íý»ö¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¡¢·î¤Ë2²ó¶âÍ»¤ä²ñ·×¡¢Ë¡Ì³¡¢ÀÇÌ³¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·Íý»ö¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î¸¦¤µ¤ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Îà»÷Ë¡¿Í¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µÄ°÷
¡¡¤Þ¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¾»ÍøÂçºå»ÔµÄ¤Ç¡¢ÎáÏÂ7Ç¯8·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÍý»ö¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè·î²ñÈñ3Ëü4,000±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Êó½·1Ëü1700±ß¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íý»ö¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤Î²óÅú¡×¤Î¤ß¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏºÇÄãÅùµé¤Î·î³ÛÌó1Ëü1100±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÂåÉ½Íý»ö¤¬¸µ±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢Ë¡¿Í¤ÎÌÜÅª¤¬¤Û¤Ü¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÀ¤«¤é¡¢±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤Î4Ì¾¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ã¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤¿¸µ¶èµÄ
¡¡¤Þ¤¿¡¢´«Í¶¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÎÃ¦Ë¡¹Ô°Ù¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¸÷Çî¸µ¿ùÊÂ¶èµÄ¤â½üÌ¾½èÊ¬¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯4·î¤«¤é7·î¤Î´Ö¡¢¼«¤éÀßÎ©¤·¤¿¹çÆ±Ë¡¿Í¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ëè·î2Ëü5,000±ß¤ÎÊó½·¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏºÇÄãÅùµé¤Ç¤¹¡£
¡¡¸µ¶èµÄ¤Ï¡¢Åìµþ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡Ö¹ñÊÝÎÁ¤ò²¼¤²¤ëÄó°Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆÃÊÌÅÞ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÆ±²ñ¼ÒÌ¾µÁ¤Ç¡¢¡Ö¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµÄ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤Æ´«Í¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÕÅÀ¤òÆÍ¤¤¤¿Ã¦Ë¡Åª¤Ê¹Ô°Ù
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¡Ö6¿Í¤ÏµÄ°÷Êó½·¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Äã³Û¤ÊÌò°÷Êó½·¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤·¤«Ê§¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±þÇ½ÉéÃ´¤È¤¤¤¦¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤ò°ïÃ¦¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÅ¬Àµ¤Ê±¿ÍÑ¤òÏÄ¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÌÕÅÀ¤òÆÍ¤¤¤¿¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ÎÃ¦Ë¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍý»ö¤Î°ìÄê¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ñÈñ¤òÇ¼Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢·Á¼°Åª¤Ë²ÃÆþ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï°¼Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÁÈ¿¥Åª´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½
¤¤¤Ã¤Ý¤¦°Ý¿·¤ÎÅÞËÜÉô¤äÁí»ÙÉô¡¢µÄ°÷ÃÄ¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤ò»Ø¼¨¡¢¾©Îå¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÊ£¿ôÌ¾¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÆÁÈ¿¥Åª¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»×·èÄê¤ä»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î´ØÍ¿¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢´«Í¶¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂçºå»ÔµÄ¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¥¹¥¡¼¥à¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ÆÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¿¤á¼õÍý¡×¤·¤¿¤È¤·¡¢½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö¡Ê½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ËµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¿¦¤òµá¤á¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´û¤Ë¼¿¦¤ò´«¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¼¿¦¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áªµó¤¬¶á¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯É½
µ¼Ô¤«¤é¡Ö½°±¡Áª¤¬¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¤ËÁáµÞ¤Ë½èÊ¬¤ÈÈ¯É½¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁªµó¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º800Ì¾Ä¶¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¸øÉ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Ê¤«¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤¬Ìó15Ê¬ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬10Ê¬¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¸«¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
