¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡¥â¡¼¥ô¥£¸ÍÅÄÇÕ¡ÛÈÄÁÒÆØ»Ë¡¡2Ï¢ÂÐÎ¨¥È¥Ã¥×µ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¤Î6Æü´Ö³«ºÅ¡Ö¥â¡¼¥ô¥£¸ÍÅÄÇÕ¡×¤Ï¡¢16Æü¤ËÁ°¸¡Æüºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ç¾®ÂôÏÂÌé¤¬Àá´Ö4¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶á¶·¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅöÃÏ2Ï¢ÂÐÎ¨¥È¥Ã¥×¡Ê54.1¡ó¡Ë¤Î11¹æµ¡¤ò¡¢ÉúÊ¼¥¯¥é¥¹¤ÎÈÄÁÒÆØ»Ë¡Ê45¡áÅìµþ¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÈÉ¤ÎÂÀÅÄÄ¬¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È²£¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¡ÊÈÄÁÒ¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¤Îµ¤ÇÛ¤òÈäÏª¡£ÈÄÁÒ¤â¡ÖÆÃ·±¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÉ¤Ç¤Ï¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö½éÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÁ°¸¡Æü¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í½Êó¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡×¤ÈËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ËÀ°¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ó²Ô¤®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡½éÆü¤Ï3¹æÄú¤Î5R¤È4¹æÄú¤Î10R¤¬½ÐÈÖ¤À¡£