¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç¼çÂê²Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Öµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Î20ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤Ë´üÂÔ¡ª¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤é½Ð±é¼Ô
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê ¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬É×ÉØ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾¹¾¤ÎÉð²È²°Éß¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¸«»ö¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Ç¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Á¡ª¤È¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¼Ø¤È³¿¤Î¤ªÃÓ¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Êº´ÌîÍ·Êæ¡Ë
¥»¥Ã¥È¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¼Êý¤ÎÆüº¹¤·¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢À¸³À¤Î¸å¤í¤«¤é¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬ÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Êº´Æ£ÎÉÀ®¡Ë
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ¸å7¡§57¡Á¸å8¡§42 ¡ãNHKÁí¹ç¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤Ë´üÂÔ¡ª¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤é½Ð±é¼Ô
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê ¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬É×ÉØ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾¹¾¤ÎÉð²È²°Éß¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¸«»ö¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Ç¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Á¡ª¤È¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¼Ø¤È³¿¤Î¤ªÃÓ¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Êº´ÌîÍ·Êæ¡Ë
¥»¥Ã¥È¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¼Êý¤ÎÆüº¹¤·¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢À¸³À¤Î¸å¤í¤«¤é¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬ÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Êº´Æ£ÎÉÀ®¡Ë
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ¸å7¡§57¡Á¸å8¡§42 ¡ãNHKÁí¹ç¡ä