¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê46¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¸µV6¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ¹ä¡Ê46¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¡Ê52¡ËÉ×ºÊ¤Îµ®½Å¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¹ÅÄ¹ä¡õµÜÂô¤ê¤¨É×ºÊ¡¡meets¡¡Sami-T¡¡¡÷Â¿Ëà¥Ò¥ë¥º¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£DJ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSami-T¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯´ó¤êÅº¤¦¿¹ÅÄ¤ÈµÜÂô¡¢·¦ÄÍ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Sami-T¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÍÎ²ð¡¢¹ä¤¯¤ó¡¢¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¡¢¥µ¥¤¥¯¥¥¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µÜÂô¤Ï2009Ç¯4·î¤Ë¸µ¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¼Â¶È²È¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢Ìó4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ¥º§¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ16Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¹ç°Õ¡£18Ç¯¤Ë¸µV6¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ¹ä¤ÈºÆº§¤·¡¢21Ç¯11·î¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¿·»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡Ê¥â¥¹¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£