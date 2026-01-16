BTC¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ë¤ÏFOMCÁ°¤ÎÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤ÈÊÆµ¬À©ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤òÍ½ÁÛ
º£½µ¡Ê1·î9Æü～1·î15Æü¡Ë¤ÎÁê¾ìÆ°¸þ
Áê¾ì²ó¸Ü BTC¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ë¡§ÊÆCPIÆß²½¤Èµ¬À©À°È÷´üÂÔ¤Ç·øÄ´¿ä°Ü
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆÀ¯³¦¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤ÎÆß²½¤ò¼õ¤±¤ÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬ºÆÇ³¤·¡¢µ¬À©À°È÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¾å¾º¶ÉÌÌ¤ØÅ¾¤¸¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤ËÆ°¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¥åー¥Ð¤ä¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤â·Ù²ü¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃæÆîÊÆ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¾ðÀª¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ËµÄÄ¹¤Î·º»öÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈFRB¤ÎÂÐÎ©¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÅê»ñ²È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÇäÇã¤ò¼ê¹µ¤¨¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÊý¸þ´¶¤ËË³¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢12·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È³µ¤Í°ìÃ×¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯Æâ¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤«¤éÈ¿±þ¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º´ØÏ¢Ë¡°Æ¡ÊCLARITYË¡°Æ¡Ë¤Î¿ÊÅ¸´üÂÔ¤â¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¡¢Çã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETF¤Ë¤ÏÏ¢Æü¤Ç7²¯¥É¥ëÄ¶¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¤¢¤ê¡¢BTC=97,000¥É¥ë¡ÊÌó1,532Ëü±ß¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÆºÇÂç¼ê¼è°ú½ê¥³¥¤¥ó¥Ùー¥¹¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÎCOIN¡Ï¤¬CLARITYË¡°Æ¤Î½¤Àµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿ÂÐÀ¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¾å±¡¤Ç¤Î¿³µÄ¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ºË¾´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏBTC=96,000¥É¥ë¡ÊÌó1,516Ëü±ß¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£
Íè½µ¡Ê1·î16Æü～1·î22Æü¡Ë¤ÎÁê¾ìÍ½ÁÛ
Íè½µ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢FOMC¤òÍâ½µ¤Ë¹µ¤¨¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÆ¹ñµ¬À©¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤âºÆÇ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°¤ä¶â²Á³Ê¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤âÃÙ¤ì¤ÆÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ETF¤Î»ñ¶â¥Õ¥íー¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿µ½Å»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ¡´ØÅê»ñ²ÈÁØ¤Î»ñ¶â²óµ¢¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûµëÌÌ¤Ç¤Ï²þÁ±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ËÂ³¤¡¢Íè½µ1·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡Ë²Á³Ê»Ø¿ô¤â¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¶âÍøÄã²¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÇã¤¤¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç2026Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ò¸å¤íÅÝ¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ÎÂÐÎ©´Ø·¸¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿CLARITYË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¤Àµ°Æ¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤âÌµ»ë¤Ç¤¤º¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ³Î¼ÂÀÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾å¾º¸å¤ÎÌá¤êÇä¤ê¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ä¾¶á¤Î²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¾åÃÍ¤ÏBTC=100,000¥É¥ë¡ÊÌó1,580Ëü±ß¡Ë¡¢²¼ÃÍ¤ÏBTC=90,000¥É¥ë¡ÊÌó1,422Ëü±ß¡Ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£
¾¾Åè ¿¿ÎÑ ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô °Å¹æ»ñ»º¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È