£±£¶ºÐ¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×À¶¿å¤µ¤é¡¢£±£°¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤ÇÍ½Áª£²°Ì¡Äº¸¤â±¦¤âº¿¹üÀÞ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¥é¡¼¥¯¥¹¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡á¾®ÂôÍýµ®¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡ËÂè£µÀï¤Ï£±£µÆü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥é¡¼¥¯¥¹¤ÇÃË½÷Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³ÅÄÎ°À»¡Ê£Ê£×£Ó£Ã¡Ë¤é£µ¿Í¤¬¾å°Ì£±£²¿Í¤ÇÁè¤¦·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏÀ¶¿å¤µ¤é¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢¹©Æ£ÍþÀ±¡ÊÆ±¡Ë¤é£µ¿Í¤¬¾å°Ì£±£°¿Í¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿£±£¶ºÐ¤ÎÀ¶¿å¤¬¡¢º£µ¨½éÀï¤ÇÆ²¡¹¤ÎÍ½Áª£²°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£ºòÇ¯£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¿·±Ô¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¥é¥ó¡Ê³ê¤ê¡Ë¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ëº¸º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¡¢Æ±£±£²·î¤Ë¤ÏÂç²ñ¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë±¦º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Î£×ÇÕ£³Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£Àã¾å¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤ÏÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢°ÊÍè£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¨¥¢¤òÈ¯´ø¤·¡¢Í½Áª£±²óÌÜ¤ò¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¸å¤Î£²²óÌÜ¤Ç£¹£´¡¦£µ£°ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÉüµ¢Àï¤Ç·è¾¡¤Ë¾å¤¬¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¡¢£×ÇÕ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎý½¬¤·¤¿µ»¤òÂç²ñ¤Ç¤Þ¤À½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¶¿å¡£¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î£×ÇÕ¤Ç³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê¾®ÂôÍýµ®¡Ë
Ê¿Ìî¥®¥ê¥®¥ê·è¾¡¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡×
¡¡ÃË»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥×¤Î·Á¾õ¤äÀã¼Á¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤Í½Áª£±ÁÈ£¶°Ì¡£ÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡Ö´ñÀ×Åª¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³ê¤ê¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÂÐ½è¤Ï¿´ÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤È¤¦¤È¤«µ»¤ò»î¤½¤¦¤È¤«¡¢¿È¤Î¾æ¤òÄ¶¤¨¤¿»þ¤¬°ìÈÖ¤±¤¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢ÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤ËÎ×¤à¡£