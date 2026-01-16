¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤ËÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬½Ð±é¡¡£±£¸Æü¤Î¸á¸å£·»þÊüÁ÷
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡Ø¥×¥íÌîµå¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡×¤¬¡¢£±£¸Æü¤Î¸á¸å£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£±£²µåÃÄ£²£´Áª¼ê¤¬½Ð±é¡£ºòµ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿µð¿Í¤Î¼ã¼ê£³Áª¼ê¤âÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡££Í£Ã¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È½éÂÐÌÌ¤·¡ÖÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¡×¡ÊÅÄÃæ±Í¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤À¼¤ÎÆ©¤¤È¤ª¤ë±ó¤¯¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¡¢¡Ö²ó¤¹ÎÏ¤È¤«¡¢¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤«À¨¤¤¡×¡ÊÃæ»³¡Ë¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£