¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡Â§ËÜ¹·Âç¤Î²ÃÆþ¤Ç¼ã¼êÅê¼ê¤Ëà°¦¤Î¥²¥á¡ÖÇ³¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Èµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µåÃÄ¤ÏÂ§ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£Ç¯Êð¤Ï£³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£´£³¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»£³£·£³ÅÐÈÄ¤Ç£±£²£°¾¡£´£¸¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ë¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤â¤Í¡¢³ÚÅ·¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÍÞ¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¤¹¤´¤¤ÀïÎÏ¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï±¦ÏÓ¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÆ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡ÊÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤Î¡ËÎ¾Êý¤Ç¤¤ë¤«¤é½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤ºÀèÈ¯Ä´À°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¡ÊÄ´À°¡Ë¤Ã¤Æ·ë¹½»þ´Ö¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿ËÜ¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤ÏÂ§ËÜ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¡×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼ã¼ê¤ÏÇ³¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯·Ð¸³¤·¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬Äì¾å¤²¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼ã¼êÅê¼ê¤Ëà°¦¤Î¥²¥á¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Ç¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Îà¶¥ÁèÎÏÁý²Ãá¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£