俳優の小池徹平が１６日、大阪市内で行われたミュージカル「どろんぱ」（４月３〜７日＝大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ）の取材会に出席した。

同作は、「日本発のオリジナルミュージカルを世界へ」をテーマに、ワタナベエンターテインメントと劇作家・末満健一がタッグを組んで立ち上げたＭＯＪＯプロジェクト（Ｍｕｓｉｃａｌｓ ｏｆ Ｊａｐａｎ Ｏｒｉｇｉｎ ｐｒｏｊｅｃｔ）第二弾だ。

小池演じる煙の妖怪・烟々羅（えんえんら）と人間・遠野爽子（屋比久知奈）の関わり合いを軸に、親子の愛と絆を描き出す。

役どころについて小池は「ただよう煙の妖怪なので、煙のあるところには烟々羅がいます。火葬場という人が亡くなった所、見送る所の出会いだったり、別れだったりを見守ってる妖怪。なんとなくあたたかみのある、やさしい妖怪。ただ孤独の中に抱えてる何かがあるのかな」とし、人間味のある役だと解説した。

難解な楽曲と激しいアクションもあると説明したうえで「いいものができれば『これ海外に行けるんじゃないか』ってイメージから化ける（実際に海外で公演する）可能性を秘めた作品に出られるということは、非常に大きな一歩」だと期待感を述べた。

５日に誕生日を迎え４０歳になったと切り出し「４０歳１発目の仕事になるんです。がっつりオリジナルミュージカルでもあり、大好きな和物の殺陣もあり、けっこう激し目な作品になると思うんですけど、４０歳だからと逃げに入らず、攻めた作品に出会えたのは、自分に喝が入る。自分にひよらず、みなさんに楽しんでもらえる作品にしたいなと思ってますので、ぜひ見に来て下さい」とアピールした。

東京公演は、日本青年館ホール（３月１６〜２９日）で行われる。