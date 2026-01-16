【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（12月）16:00
予想　0.0%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.8%　前回　1.8%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.0%　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（12月）22:15　
予想　25.5万件　前回　25.41万件（住宅着工件数)

【米国】
鉱工業生産指数（12月）23:15
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　76.0%　前回　76.0%（設備稼働率)

NAHB住宅市場指数（1月）17日00:00
予想　N/A　前回　39.0 （NAHB住宅市場指数)

※予定は変更することがあります