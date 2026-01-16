これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（12月）16:00
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.8% 前回 1.8%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.0% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（12月）22:15
予想 25.5万件 前回 25.41万件（住宅着工件数)
【米国】
鉱工業生産指数（12月）23:15
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 76.0% 前回 76.0%（設備稼働率)
NAHB住宅市場指数（1月）17日00:00
予想 N/A 前回 39.0 （NAHB住宅市場指数)
※予定は変更することがあります
