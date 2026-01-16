対ドルでほぼ膠着、対円でも一時の下げから戻す＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは昨日海外市場で0.6700ドルを超えたものの、高値は0.6710ドルまでにとどまった。16日は0.6700ドルを挟んだ12ポイントの狭いレンジでもみ合いとなっている。

豪ドル円は片山財務相による円安けん制発言を受けた円買いに、106円20銭前後から105円88銭を付けたが、その後106円10銭台に戻すなど、影響は限定的となっている。対ドルでの豪ドルの動きが抑えられている分、ドル円に沿った動き。



NZドルドルは豪ドルドル同様に狭いレンジでの推移。朝からのレンジは0.5740-0.5759の19ポイント。NZドル円は91円10銭台から午前の円高局面で90円86銭を付けた。もっとも昨日の安値90円79銭に届いておらず、その後発言前の91円10銭台に戻すなど、大きな動きにはなっていない。



今週の主な予定と結果



豪州

01/13 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （1月） 結果 -1.7% 前回 -9.0% （前月比）



NZ

01/14 06:45 住宅建設許可 （11月） 結果 2.8% 前回 -0.9% （前月比）

