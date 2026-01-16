¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¼Ò°÷¤é106¿Í¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡Ä¸ÜµÒ¤«¤é·×30.8²¯±ß¼õ¤±¼è¤ê22.9²¯±ß¤¬Ì¤ÊÖ¶â¡¡¸µ¼Ò°÷3¿Í¤Ï·×Ìó6000Ëü±ßº¾¼è¡¡
³°»ñ·Ï¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Âç¼ê¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢¼Ò°÷¤éÌó100¿Í¤¬¡¢¸ÜµÒÌó500¿Í¤«¤é¶âÁ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí³Û¤Ï·×Ìó31²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯8·î¤«¤é¤Î¸ÜµÒÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸µ¼Ò°÷3¿Í¤¬ºß¿¦Ãæ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤äÊÝ¸±¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ·×8¿Í¤Î¸ÜµÒ¤«¤é¹ç·×¤ª¤è¤½6000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò°÷¤È¸µ¼Ò°÷·×106¿Í¤¬498¿Í¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÅê»ñ¤Ê¤É¤ò»ý¤Á¤«¤±¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶âÁ¬¤òÃåÉþ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºß¿¦Ãæ¤ÈÂà¿¦¸å¤Ë·×Ìó30²¯8000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤¦¤Á¡¢Ìó22²¯9000Ëü±ß¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê´Ö¸¶´²¼ÒÄ¹¤¬2·î1ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£