【「しょうゆさしの食いしん本おかわり」第2巻】 1月17日 発売 価格：1,210円

竹書房は、「まんがライフオリジナル」連載作品「しょうゆさしの食いしん本おかわり」の第2巻を1月17日に発売する。価格は1,210円。

「しょうゆさしの食いしん本おかわり」は、おいしいものを食べるのが好きな漫画家・スケラッコ氏が贈る「食」エッセイ。発売を記念して、書店店頭でのサイン会や限定特典を配布するキャンペーン等が開催される。

「しょうゆさしの食いしん本おかわり」第2巻

発売日：1月17日

仕様：A5判／128ページ

定価：1,210円

【内容紹介】

春は桜を眺めながら手作りバインミー、暑い夏はつるっと冷やし中華、寒い冬には心もあたたまるおでんや煮込み料理――。

焚き火ピザや旅先グルメなど、四季折々の料理をたっぷり召しあがれ♪

雑誌掲載作に加え、単行本未公開エピソードも収録した、おいしい“食”エッセイ第2弾!

スケラッコ氏 サイン会詳細

スケジュール

1月18日（日）14時～16時

【試し読み】

場所：FOLK old book store(大阪府大阪市中央区平野町1-2-1)

FOLK old book storeにてスケラッコ氏の書籍を購入した人が参加できる。事前予約は不要。

1月24日（土）14時～16時

場所：今野書店(東京都杉並区西荻北3丁目1-8)

事前予約分はすべて完売。第四部（15時30分～16時）の枠のみ当日14時よりサイン会場にて参加券が配布される。

1月25日（日）14時～16時

場所：ブックギャラリーポポタム(東京都杉並区成田東5丁目35-7 白い家 A)

下記リンクより申し込み、サイン会当日に店頭で対象商品を購入することで参加できる。

□申し込みページ

2月1日（日）13時～15時

場所：京都岡崎 蔦屋書店(京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都 パークプラザ1階)

京都岡崎 蔦屋書店にてスケラッコ氏の書籍を購入した人が参加できる。当日12時より会場にて整理券が配布される。購入したレシート1枚につき整理券1枚と引き換えられる。

※レシートは、当日および2026年の日付のものが対象です。

□イベント詳細ページ

特典情報

スケラッコ氏の描き下ろしイラストカードが書店にて配布される。

SNSぬりえ投稿キャンペーン

コミックス発売を記念して、ぬりえキャンペーンが開催される。

【応募方法】

竹書房4コマ編集部公式X（@TakeShobo4koma）をフォローのうえ、同アカウントに投稿されるぬりえ画像を使用し、ハッシュタグ「#しょうゆさしの食いしん本おかわりぬりえキャンペーン」を付けて、ぬりえ画像を投稿する。

応募者の中から抽選で20名にスケラッコ氏の描き下ろしイラストを使用したマグネットが贈られる。

【応募期間】

1月17日（土）～2月7日（土）23時59分

【当選発表】

応募期間終了後、当選者へXのDMで連絡。

※応募は日本国内在住の方に限ります。

※ぬりえの転売、商用利用は禁止です。