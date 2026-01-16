ÄÔÄ¾¿Í¤¬B¥ªー¥ë¥¹¥¿ー²ñ¸«¤Ç¡ÈÂØ¤¨²Î¡ÉÈäÏª¡ÄÀèÇÚ¤¤¤¸¤ê²ñ¾ìÇú¾Ð¡ÖÃÝÆâ·»Äï¡¡Áá¤¯Ãç¤è¤¯¤·¤í¡×
¡¡1·î16Æü¡¢Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡Ù¤ÎÄ¾Á°µ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÔÄ¾¿Í¡Ê·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ë¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇÂØ¤¨²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡6Âç²ñÏ¢Â³6ÅÙÌÜ¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÄÔ¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ç¤Ï¥³ー¥È³°¤Ç¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡É¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤È¹õÈ±¤Î¥«¥Ä¥é¤òÁõÃå¤·¡¢¥®¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ø¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤Î¡Ø´ØÇòÀë¸À¡Ù¤ÎÂØ¤¨²Î¡Ø³«ËëÀë¸À¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡ÂØ¤¨²Î¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÆâ¾ù¼¡¡ÊÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡Ë¡¢¶â´Ý¹¸Êå¡Êº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÇÚÁª¼ê¤òÏ®¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÉÙ³ß¤ÏÍ§Ã£Â¿¤¹¤®¡¡ÉÙ±Ê¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢B¥êー¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£
¡¡²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î²Ã¹©¤ä²Î»ì¤Î¹Í°Æ¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¡È»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¾Ð´é¡£ºòÇ¯¤Ï¡ÈÄÔÔ¥¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤ËËÜ²È¤ÎÝæ»ÖÔ¥¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤µ¤À¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂØ¤¨²Î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026¡Ù¤Ï¡¢18Æü15»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡¢§ÄÔÄ¾¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÂØ¤¨²Î¡Ø³«ËëÀë¸À¡Ù¤Î²Î»ì
¥ªー¥ë¥¹¥¿ーËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¡¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤ÏÃ¤â¤¹¤ë¤¬¡¡²¶¤ÎËÜ²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤ª¤±
¼Ä»³¤ªÁ°¡¡ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¹¤®¡¡²¶¤Ï3ÆüÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬Çò»æ
ÃÝÆâ·»Äï¡¡Áá¤¯Ãç¤è¤¯¤·¤í¡¡¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤«¤é
¶â´Ý¡¡¸ý¤Ù¤¿¡¡µÈ°æ¤Ï°Õ³°¤ÈÎ§µ·
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¹¥ß¥¹¡¡¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー
ÉÙ³ß¤ÏÍ§Ã£Â¿¤¹¤®¡¡ÉÙ±Ê¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¹¤®
Àî¿¿ÅÄ°Ê³°¤Ï¸ý½Ð¤·¤»¤º¡¡ÌÛ¤Ã¤Æ²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤
¡ÚÆ°²è¡Ûº£Ç¯¤ÎÄÔÄ¾¿Í¤Ï¡È¤Ä¤¸¤Þ¤µ¤·¡É¡Ø³«ËëÀë¸À¡Ù¥ªー¥ë¥¹¥¿ー²ñ¸«±ÇÁü