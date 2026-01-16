Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤¬¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¤Ç¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿ÈC¤ò³ÍÆÀ¡ÄÌÀÆÁµÁ½Î¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿22ºÐ
¡¡Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Ï1·î16Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î¥Ò¥·¥°¥Ðー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥®¥ë¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤Î·ÀÌóÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ªー¥®¥ë¤Ï203¥»¥ó¥Á110¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë22ºÐ¡£ÌÀÆÁµÁ½Î¹â¹»Æþ³Ø¤òµ¡¤ËÍèÆü¤·¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂè77²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡×¤Ç¤ÏÂçºå³Ø±¡Âç³ØÀï¤Ç29ÆÀÅÀ14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È¡¢Åì³¤Âç³ØÀï¤Ç27ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥Ò¥·¥°¥Ðー¥¿¥ë¥ªー¥®¥ë¤Ç¤¹¥®¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¼êÂåÌÚGM¡¢Ï¡°æAGM¡¢Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ê¡°æ¤ÏB2Âè16Àá¤ò½ª¤¨¡¢18¾¡12ÇÔ¤ÇÅìÃÏ¶è4°Ì¡£24Æü¡¢25Æü¤Ë¥»ー¥ì¥ó¡¦¥É¥êー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè17Àá¤Ç¤ÏÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¤Î¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£