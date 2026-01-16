ÀÄ¿¹»³ÅÄ½Ð¿È¤Î23ºÐDF¥¿¥Ó¥Ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤¬Ì¾Ìç¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö²ÃÆþ¡ÖÆÃÊÌ¤Ê´î¤Ó¤À¡×
¡¡¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö(¥¯¥í¥¢¥Á¥¢1Éô)¤Ï15Æü¡¢DF¥¿¥Ó¥Ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯(23)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ó¥Ê¥¹¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â½Ð¿È¤Ç3Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤ÇÂç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¹âÂ´¤ÇÅö»þJ3¤Î¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï15»î¹ç1ÆÀÅÀ¡£J2¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ï26»î¹ç1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î¤ËÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿(¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾)¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â22Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½¤È¤·¤ÆA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢23Ç¯2·î¤ËÅö»þ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢2Éô¤Î¥Ö¥³¥Ð¥ë¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï25»î¹ç1ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤Ç1Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥í¥¢¥Á¥¢1Éô¤Ç9»î¹ç1¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ï25²ó¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤Ç¡¢ºòµ¨¤ÇÏ¢ÇÆ¤¬7¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸½ºß¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ó¥Ê¥¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÍè¤Æ¤Û¤Ü3Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¹ñÆâºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´î¤Ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Æñ¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·»¤ÎDF¥¿¥Ó¥Ê¥¹¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¤ÏX(@___JDT___4)¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·»Äï¤È¤·¤ÆÈà¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î²á¤Á¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¼«¤é¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯í÷¤·¤µ¤¬Èà¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
Novo ime na Maksimiru! ️— GNK Dinamo (@gnkdinamo) January 15, 2026
Nakon upravo stavljenog potpisa na ugovor, najnoviji član plave svlačionice od danas je Paul Bismarck Tabinas!
'Ovo je za mene veliki dan, jako sam sretan. U Hrvatskoj sam gotovo tri godine i posebno mi je zadovoljstvo što ću igrati za¡Ä pic.twitter.com/vCqTk5NVqC