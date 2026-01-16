パソコン専門店のドスパラが、写真を「自分メディア」として捉え直すためのオンラインセミナーを実施する。参加は無料。講師は写真評論家の鳥原学氏。

SNS、Webページ、リアルでの展示、ZINEといった多様化する発表媒体の特性に合った活用法を学ぶ内容。「SNS時代に写真家が“自分を見失う”理由とは」「作品と発表媒体の関係はどう変わったのか」などがポイントとして挙げられている。

クリエイターを支援する「ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）」の一環として行われるもので、ドスパラ会員への登録とDCPへの参加表明が必要。

セミナータイトル

SNS、HP、展示、ZINEを使いわける 「自分メディア」時代の写真術

開催日時

2026年2月26日（木）20時00分～21時00分（21時30分まで質疑応答）

会場

Zoomオンラインウェビナー

参加料

無料

参加資格

「ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）に参加しているドスパラ会員

講師

写真評論家 鳥原学

日本の写真史を中心的なテーマとし近年はデジタル社会における写真文化の変容について執筆。また大学や専門学校などの写真教育、写真展の企画にも携わっている。著書に『日本写真史（上・下） 』（中公新書） 、 『写真のなかの「わたし」 ポートレイトの歴史を読む』 （ちくまプリマ―新書） 、 『教養としての写真全史』 （筑摩選書）など。2017年日本写真協会賞学芸賞受賞。ほかに共著多数。日本写真芸術専門学校主任講師、東京造形大学と武蔵野美術大学で非常勤講師。

参加申込

公式ページから

https://www.dospara.co.jp/dcp-seminar-event-detail_1511140.html