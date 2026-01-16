¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬ÊÑÁõÌµ¤·¤ÇÌë¤ÎÉ½»²Æ»¤ò¤ª»¶Êâ¡ª¾å²¼¥Ç¥Ë¥à¤ËCHANEL¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤ä¤Ð¤¤¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¢£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä½©¤ÎÉ½»²Æ»¤òÊâ¤¯»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¤ª»¶Êâ¥ë¥Ã¥¯①～③
Travis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬É½»²Æ»¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¼·¸Þ»°³Ý¤ÏÊâÆ»¶¶¤äÆ»Ï©±è¤¤¤ÎÆ»¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Ë¤ï¤¿¤êÅê¹Æ¡£¾å²¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤ËCHANEL¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹õ¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤¿¥Ýー¥º¤ä¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Î²£¤òÊâ¤¯»Ñ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¥«¥Ã¥È¡¢ÊÒÌÜ¤È¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¤¿¥¦¥¤¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¼·¸Þ»°³Ý¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤ä¤Ð¤¤¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¼·¸Þ»°³Ý¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¤ª»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£